中國取代日本 再成美國債券最大持有國（視頻）

美國財政部公佈中國連續5個月增持美國債券,增至1.14萬億多美元,超越日本,重奪美國最大債主地位。有分析指原因是人民幣匯率回穩,以及中方為貿易平衡表示出誠意。

一年多前,中國為了應對內部的金融動盪,加上美國總統特朗普即將上台前,表露出對中國的強硬立場,中國持有美國的國債,由最高時期的 1.65 萬億美元,減持至去年底大約 1.13 萬億美元,少於日本所持的美國國債,不過到今年上半年,中國連續5個月買入美國國債,時隔8個月再次超過日本,成為全球最大的美國國債持有國。

截至6月,中國總共持有1.14萬億多美債,有學者認為當初中國減持美國國債有其內外因素。

至於這次中國再次成為美國的最大債主,中山大學風險管理與保險學系副主任宋世斌就認為這是顯示中國的經濟形勢穩定下來,也是有意向美國釋出誠意,不想爆發貿易戰。

宋世斌又指內地經濟情況目前比較穩定,外貿形勢向好,估計未來一段時間,中國會持續增持美國國債。

學者這樣說,中國買美國國債都是想平衡貿易的話,中方一直都很有誠意,看回與美債持有量最大關係的是外匯儲備,因為外匯儲備去年,一度跌破3萬億,現在回彈,而美國國債作為相對穩定的資產,所以亦都有所增持,那麼中國是最大債主,美國會否給面子,不再挑戰稱要與中國打貿易戰?

雖然《人民日報》旗下的微博指,美國多年來指與中國打貿易戰,只是政治口號,指美國只是想叫價,但如果由美方角度,美金地位始終全球難以取代,美債不愁沒有人要,中國持有多少美債又甚麼關係,如果減持中方都有風險。

