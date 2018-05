重慶市委原書記孫政才受賄判無期徒刑

By

【i-CABLE】

被控受賄的重慶市委原書記孫政才一審判處無期徒刑,孫政才表示認罪、悔罪、不上訴。

天津市第一中級人民法院對孫政才受賄案一審宣判,判處他無期徒刑,剝奪政治權利終身,並沒收其全部財產,追繳受賄所得財物,孫政才當庭表示認罪、不上訴。

法院指孫政才在2002至2017年擔任地方領導,以至中央政治局委員期間,利用職務便利,為他人和單位提供幫助,非法收受他人財物,折合1.7億元人民幣。

法院指孫政才身為高級領導幹部,本應以身作則、遵守法律,但他卻漠視法律,受賄數額巨大,嚴重破壞國家機關正常工作秩序,侵害國家工作人員職務行為的廉潔性,敗壞國家工作人員的聲譽。

鑑於他認罪、悔罪,主動交代當局尚未掌握的犯罪事實,依法從輕處罰。

55歲的孫政才在十八大習近平主政後,出任中央政治局委員及重慶市委書記,2017年7月被指涉嫌嚴重違紀,十九大前被雙開。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。