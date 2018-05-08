重慶市委原書記孫政才受賄判無期徒刑

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被控受賄的重慶市委原書記孫政才一審判處無期徒刑，孫政才表示認罪、悔罪、不上訴。

天津市第一中級人民法院對孫政才受賄案一審宣判，判處他無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收其全部財產，追繳受賄所得財物，孫政才當庭表示認罪、不上訴。

法院指孫政才在2002至2017年擔任地方領導，以至中央政治局委員期間，利用職務便利，為他人和單位提供幫助，非法收受他人財物，折合1.7億元人民幣。

法院指孫政才身為高級領導幹部，本應以身作則、遵守法律，但他卻漠視法律，受賄數額巨大，嚴重破壞國家機關正常工作秩序，侵害國家工作人員職務行為的廉潔性，敗壞國家工作人員的聲譽。

鑑於他認罪、悔罪，主動交代當局尚未掌握的犯罪事實，依法從輕處罰。

55歲的孫政才在十八大習近平主政後，出任中央政治局委員及重慶市委書記，2017年7月被指涉嫌嚴重違紀，十九大前被雙開。

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