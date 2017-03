By

【KTSF 陳令楠報導】

中國政府初步批准特朗普總統在中國註冊的38個商標,引發利益衝突的質疑。

據美聯社報導,這些商標涉及的生意,包括酒店、高爾夫球場、按摩院、水療中心、私人保鑣服務等,除了3個外,其他商業都登記在特朗普名下。

這些商標註冊都於去年4月時申請,當時特朗普仍在競選總統。

特朗普早前稱,他在任時將不會在海外進行商業交易,但外界仍質疑這是中國給予特朗普的特別待遇。

更多新聞:

埃克森美孚投資200億開創職位 獲特朗普表揚

特朗普簽新版旅遊禁令 伊拉克獲解禁

特朗普指控奧巴馬大選時監聽他 促國會調查

白宮正修訂入境禁令 政府報告質疑成效

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press, Bay City News ) contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。