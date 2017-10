中國黃金周展開 首日逾億人次境內旅遊

【i-CABLE】

每年黃金周都能見到人山人海的情景,中國人都未必選擇這些日子旅遊,但不知為何每年大家抱怨完人多擠迫後,第二年又再前往。

據統計今年黃金周首日,全國就有逾一億人次在境內旅遊,多於去年一成,而且人潮中的發生的奇趣事件,更一年勝過一年。

中國超級黃金周,全國各地都擠滿人,由早堵到晚,高速公路都變成停車場。正常六個多小時的車程,一堵就堵了一天兩夜都別說不辛苦,在河北高速公路上,一名女士就因為人有三急,而下車找廁所,豈料去完廁所。

結果警員就帶她到休息站,再打電話叫她的家人接她,不過,千萬不要以為在高速公路才會堵車,在敦煌鳴沙山月牙泉景區,就連騎駱駝都要堵車。

職員指,是由於大家要上山體驗娛樂設施,所以才會堵在山下,她還指每年旺季都是如此情況。

排隊等這麼久,遊客心情煩躁,很容易就會起衝突,西安有觀光巴士站的職員就這樣為正在排隊的遊客解悶。說得這麼精彩,他指自己是說書人出身,自小就喜歡寫故事,希望為乘客在無奈中帶點歡樂。

根據國家旅遊局統計,黃金周首日,全國就共有1.13億人次國內出遊,京滬、京港澳、京藏等高速公路交通流量都嚴重飽和。

另外,亦有113,000人選擇出國旅遊,官方早前估計本黃金周預計出遊人數,將會達到7.1億人次,旅遊收入就有五千九百億元人民幣。

