中國黃金周展開 首日逾億人次境內旅遊

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每年黃金周都能見到人山人海的情景，中國人都未必選擇這些日子旅遊，但不知為何每年大家抱怨完人多擠迫後，第二年又再前往。

據統計今年黃金周首日，全國就有逾一億人次在境內旅遊，多於去年一成，而且人潮中的發生的奇趣事件，更一年勝過一年。

中國超級黃金周，全國各地都擠滿人，由早堵到晚，高速公路都變成停車場。正常六個多小時的車程，一堵就堵了一天兩夜都別說不辛苦，在河北高速公路上，一名女士就因為人有三急，而下車找廁所，豈料去完廁所。

結果警員就帶她到休息站，再打電話叫她的家人接她，不過，千萬不要以為在高速公路才會堵車，在敦煌鳴沙山月牙泉景區，就連騎駱駝都要堵車。

職員指，是由於大家要上山體驗娛樂設施，所以才會堵在山下，她還指每年旺季都是如此情況。

排隊等這麼久，遊客心情煩躁，很容易就會起衝突，西安有觀光巴士站的職員就這樣為正在排隊的遊客解悶。說得這麼精彩，他指自己是說書人出身，自小就喜歡寫故事，希望為乘客在無奈中帶點歡樂。

根據國家旅遊局統計，黃金周首日，全國就共有1.13億人次國內出遊，京滬、京港澳、京藏等高速公路交通流量都嚴重飽和。

另外，亦有113,000人選擇出國旅遊，官方早前估計本黃金周預計出遊人數，將會達到7.1億人次，旅遊收入就有五千九百億元人民幣。

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