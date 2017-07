By

雲南曲靖市會澤縣27歲男子楊清培,去年9月因向父母索錢時,被父親責罵,遂用家中的十字鎬擊打父母致死。

潛逃時,因怕被人發現,又先後殺害同村17人。案件星期五在曲靖市中級人民法院審判,楊清培因故意殺人罪,被判處死刑。

