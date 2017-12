中國天然氣供應緊張 蔓延到華中

中國北方限制燒煤,天然氣又供應不足,北方人近期互相問候時話題,是家中是否夠暖。

不但北方,這個星期氣荒隨著冷空氣南下,華中地區都受到影響,連天然氣供應商都指,根本無可能滿足到需求,問題出在官方禁用煤,改用天然氣的政策操之過急。

內地天然氣持續供應緊張的情況,由華北蔓延華中。武漢市天然氣有限公司發出緊急通知,週四開始天然氣供應突然減少,導致當地供應缺口進一步擴大,達到每日150萬立方米,危及城市管網運行安全。

為確保民生基本用氣需求,中斷全市娛樂場所、工商業和政府機關以及工業及公共服務設施,合共近300家天然氣供應,醫院及學校除外。天然氣公司警告,供應情況可能會更加嚴峻,屆時會波及居民用氣和取暖,呼籲用戶室內暖氣溫度設定不超過攝氏16度,或以電力取暖。

引發今次天然氣危機,源於環保部在內的16個部委無視實際,向地方政府下達死命令。

以河北省為例,要今年入冬前完成180萬戶以天然氣取代燒煤取暖任務。要滿足上級要求,需要高達142億元改裝補貼,但政府只獲得約62億元資助,尚欠80億元要當地政府自理。

除了資金,當局似乎沒有考慮氣從何來的問題。一方面內地天然氣供應有限,新增的天然氣需求幾乎完全依靠進口。而能緩解燃眉之急的中俄線,要到2018年才投產,遠水不能救近火。

而事實上,內地多個城市的天然氣儲備能力連3天都達不到。有專家估計,天然氣荒問題未來五年都難以解決。

華北地區民怨四起,連《人民日報》亦發表以「治理績效應讓位於民生急需」為題的評論,指出「煤改氣」引發的問題、輿情,啟示重大公共政策和改革措施,即使長遠於國於民有利,也要考慮當前影響,特別是對公眾生活的影響,實施前要充分預案,實施時要循序漸進,要充分考慮社會承受度,體現人文關懷。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。