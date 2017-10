中國大熊貓保護研究中心今年已協助繁殖42隻初生大熊貓,數量創歷來新高。研究中心指,這樣是證明了中心的繁殖技術有所提升。

36隻初生大熊貓,在四川臥龍及雅安的研究中心首次亮相。這兩隻互相擁抱,似乎已經很熟絡。研究中心在今年一共協助繁殖了42隻大熊貓,當中有15對為雙胞胎,目前年紀最小的僅一個月大,最大的則達5個月大。

要讓這批初生大熊貓健康成長,絕對少不了這班飼養員。只要一聽到初生大熊貓的叫喊聲,飼養員便知道牠們肚餓,是時候餵奶,基本上牠們每隔兩至3小時便要吃一頓奶。

這些奶粉是中心特別調配,成分含有狗奶粉和人類嬰兒奶粉,可以讓牠們吸收足夠的營養。

研究中心指,今年雌性大熊貓受孕生產率達 87% ,初生大熊貓存活率高達 95% ,數據較以往理想,證明中心的繁殖技術有所提升。

