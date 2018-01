【i-CABLE】

到訪中國的法國總統馬克龍與中國國家主席習近平會談,雙方同意進一步推動兩國戰略伙伴關係的發展,又簽署多項合作文件,涵蓋航空、金融等領域。

習近平在人民大會堂為馬克龍主持歡迎儀式,兩人一同檢閱儀仗隊,之後舉行會談。

馬克龍稱很高興成為新年後首個,亦是中共十九大後首位訪華的歐盟國家領袖,充分體現法中關係對兩國的重要性,他表示期望在一帶一路框架下,加強與中國合作。

習近平歡迎馬克龍積極參與一帶一路建設,稱雙方可就此務實合作,促進亞歐大陸繁榮。雙方又同意進一步推動戰略伙伴關係穩定發展,他們見證兩國官員、經貿代表簽署一系列合作文件,涵蓋航空、民用核能、人才交流及數碼化等領域。其中飛機製造商空中巴士據報向中國出售最少一百架飛機,涉及金額超過一百億美元。

