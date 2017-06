By

【i-CABLE】

中國國家主席習近平訪港第二天,他在特區政府的歡迎晚宴上致辭,勉勵港人要相信自己,相信香港、相信國家,中國日益繁榮,會成為香港的底氣,國家好,香港會更好。

習近平訪港賀回歸20年 稱此行有三個目的(視頻)

特區政府在君悅酒店為國家主席習近平設宴,他的十五分鐘致辭,先肯定香港回歸20年來的成就,包括民主政制依法推進、政府效能、法治水平大幅提升,競爭力、自由度名列前茅,多項成就、離不開中央大力支持,但主要是香港政府和市民的奮鬥成果。

他指香港人要有「三個相信」,第一是相信自己,中央從未忘記,香港多年來對國家改革開放的貢獻,香港人有能力、有智慧,管理好香港;第二是相信香港,享有一國兩制優勢,可以把握國家發展機遇;第三是相信國家,會是香港的堅強後盾。

他又引述香港歌星譚詠麟一曲「創造命運」勉勵港人。

