By

【i-CABLE】

中國就美國向鋼鋁產品徵稅啟動世貿磋商機制。

中國指美國向鋼鋁產品分別徵收25%和10%關稅,違反世界貿易組織1994年的”關稅及貿易總協定”。

世貿組織成員週二已傳閱有關申訴文件,世貿指中國有60日時間與美國磋商,解決爭議。

如果雙方未能達成協議,中方下一步可要求世貿專家仲裁。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。