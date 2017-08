By

中國製造業擴張步伐加快,表現好過預期。官方製造業採購經理指數回升至51.7,重上年內第二高位,高於預期的51.3。

國統局指內地製造業穩中有升,市場供需繼續改善,生產指數和新訂單指數都向上,其中中國市場向好帶動下,進口指數升至51.4,創今年內高位;而裝備製造業保持較快增長,繼續向中高端邁進,在結構調整下,部份傳統行業生產經營狀況好轉。

不過,原材料購進價格指數升至65.3,出廠價格指數升至57.4,均創年內高位,關注企業成本壓力增加。

