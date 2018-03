中國外長王毅稱若打貿易戰 中方必有回應

By

中國外長王毅回應美國計劃對進口鋼及鋁加徵關稅,警告一旦打貿易戰,中方定必有回應。王毅又表示,中國無意取代美國地位,形容中美可以當夥伴,不一定要做對手。

美國即將對進口鋼及鋁材徵稅,特朗普總統甚至揚言貿易戰是好事,有信心能輕易打勝仗。

王毅在記者會大唱反調,認為大國之間有競爭是正常,批評美國部分人士認為,中國崛起是要取代美國的國際角色,是根本性的戰略誤判。

王毅又反擊”中國威脅論”,稱只要不持偏見、不奉行雙重標準,就會看到中國機遇處處。

美、日、澳及印度四國,據報有意合作設立地區基建計劃,抗衡中國”一帶一路”倡議,王毅表示有關各國已澄清,計劃無意針對任何國家,期望他們言行一致。

他又不點名批評美國,對南海局勢近期轉趨穩定感不安,動輒調遣船艦飛機到附近水域,造成干擾,強調中國維護南海穩定決心不可動搖。

另外,王毅又提到南北韓近期關係迅速解凍,證明中方的「雙暫停」倡議,亦即北韓暫停試射導彈和美韓暫停聯合軍演,是改善兩韓關係的一道良方。

他希望有關各方加快雙邊及多邊接觸,為朝鮮半島及地區和平努力。

