中國外長王毅稱若打貿易戰 中方必有回應

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中國外長王毅回應美國計劃對進口鋼及鋁加徵關稅，警告一旦打貿易戰，中方定必有回應。王毅又表示，中國無意取代美國地位，形容中美可以當夥伴，不一定要做對手。

美國即將對進口鋼及鋁材徵稅，特朗普總統甚至揚言貿易戰是好事，有信心能輕易打勝仗。

王毅在記者會大唱反調，認為大國之間有競爭是正常，批評美國部分人士認為，中國崛起是要取代美國的國際角色，是根本性的戰略誤判。

王毅又反擊”中國威脅論”，稱只要不持偏見、不奉行雙重標準，就會看到中國機遇處處。

美、日、澳及印度四國，據報有意合作設立地區基建計劃，抗衡中國”一帶一路”倡議，王毅表示有關各國已澄清，計劃無意針對任何國家，期望他們言行一致。

他又不點名批評美國，對南海局勢近期轉趨穩定感不安，動輒調遣船艦飛機到附近水域，造成干擾，強調中國維護南海穩定決心不可動搖。

另外，王毅又提到南北韓近期關係迅速解凍，證明中方的「雙暫停」倡議，亦即北韓暫停試射導彈和美韓暫停聯合軍演，是改善兩韓關係的一道良方。

他希望有關各方加快雙邊及多邊接觸，為朝鮮半島及地區和平努力。

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