中國進出口增幅放緩,是3個月來首次。

以人民幣計價,上月出口升11.2%,增幅是5個月來最低,較6月明顯放慢6.1%,亦低於預期的升14.8%,期內進口升14.7%,增幅是7個月來最低,較6月放慢8.1%,遠低於預期的升22.6%。

整體貿易順差3,212億元人民幣,較6月增加269億元人民幣,高於預期的2,935億元人民幣,7月外貿出口先導指數41.9,較6月升0.4。

