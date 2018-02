【i-CABLE】

中國商務部發公告,進一步禁止向北韓出口與大規模殺傷力武器有關的物品。

商務部、工信部等部門發出禁止出口兩用物料及技術清單,包括可用於核、導彈及生化武器的物料,航空設備等民用及軍用物品,以執行去年聯合國安理會制裁北韓決議。

據聯合國獨立監察報告,北韓去年違反制裁透過被禁止商品出口賺取近兩億美元收入。

