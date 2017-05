By

【i-CABLE】

內蒙古自治區政協原副主席、公安廳原廳長65歲趙黎平因謀殺、受賄、非法持有槍支和彈藥,被執行死刑,是十八大後首名被執行死刑的落馬高官。

趙黎平利用公安廳廳長職務便利,收受賄款逾2,300萬元人民幣。前年更槍殺一名26歲女子,消息稱兩人是情侶關係。

法院判決指,趙黎平犯罪性質、情節特別惡劣、手段極其殘忍、社會危害大,故依法懲處。

