傳中國拉攏歐洲多國抗美國保護主義

【i-CABLE】

據報中國拉攏多個歐洲國家,對抗美國的貿易保護主義,有分析認為中國在貿易爭端上採取軟硬兼施策略,開放部分市場的同時,亦不會放棄維護國家利益。

中美貿易摩擦可能升溫,中國商務部決定19間進口經營公司在進口美國高粱時,須向海關提供178.6%保證金,作為反傾銷措施。

但在同一天,發改委宣布會在5年內,分批撤銷汽車業的外資持股限制,今年會先取消新能源車及專用車的外資持股限制。

路透社引述消息指,中國商務部副部長傅自應,上星期四、五與歐洲主要國家代表,包括歐盟、法國、德國、英國、西班牙和意大利個別會談,希望與這些國家聯手對抗美國的貿易保護主義。

有知情的外交官認為,中國希望帶出訊息,各國需要共同維護自由貿易體制,形容會談沒甚對抗性質,但有提到對外國企業實施潛在限制。

消息認為舉動反映中國嘗試在兩國糾紛上展現信心,但對局勢日益升級感到憂慮。部分與會外國代表認為,中國可能太輕視特朗普總統對解決中美貿易問題的決心。

彭博分析認為中國正採取軟硬兼施策略,在開放汽車在內的部分市場時,同時採取措施回應美國的保護主義政策,例如計劃向多項進口產品開徵關稅。

報道認為以特朗普近日批評中國操控匯率,和禁止美國企業與中興通訊有業務來往,反映他的立場傾向強硬,未必會在中美互相制裁中讓步。

美國財長姆欽亦重申特朗普對中國操控匯率的看法,重申是預先警告中國不要貶值貨幣。但姆欽的立場相對溫和,指對兩國就貿易爭端達成協議仍然感到審慎樂觀。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。