中國GDP增長6.9% 7年來首加速（視頻）

人口老化對於中國經濟的影響,可能要過一段長時間才會陸續浮現,而中國國家統計局最新公布的另一個數據GDP,增長有6.9%,是7年來首次加速。不過近期多個地區接連爆出虛報經濟數據的情況,所以現場亦都有記者提出質疑,國統局的回應是,小部分地區數據的誤差不會影響全國數據的真實可靠性。

中國內地經濟增速7年來首次加快,去年經濟增長6.9%,較前年高0.2%,是2010年來首次加速,亦較預期好。國內生產總值首次突破80萬億人民幣,近60%來自消費,靠投資拉動的佔比降至32%。

國家統計局總結全年經濟延續穩中有進,但不能忽視周期性挑戰。

對於遼寧、內蒙、天津等地紛紛自曝嚴重虛報經濟數據,單在2016年,各省市加起來的地區生產總值,比全國核算的生產總值高出36,000億人民幣,國統局指小部分地區數據的誤差,不影響全國數據的真實可靠性。

他又指全國乃至地方的統計數據質量不斷提高,目標在明年起實施地區生產總值統一核算。

