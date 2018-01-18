中國GDP增長6.9% 7年來首加速（視頻）

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人口老化對於中國經濟的影響，可能要過一段長時間才會陸續浮現，而中國國家統計局最新公布的另一個數據GDP，增長有6.9%，是7年來首次加速。不過近期多個地區接連爆出虛報經濟數據的情況，所以現場亦都有記者提出質疑，國統局的回應是，小部分地區數據的誤差不會影響全國數據的真實可靠性。

中國內地經濟增速7年來首次加快，去年經濟增長6.9%，較前年高0.2%，是2010年來首次加速，亦較預期好。國內生產總值首次突破80萬億人民幣，近60%來自消費，靠投資拉動的佔比降至32%。

國家統計局總結全年經濟延續穩中有進，但不能忽視周期性挑戰。

對於遼寧、內蒙、天津等地紛紛自曝嚴重虛報經濟數據，單在2016年，各省市加起來的地區生產總值，比全國核算的生產總值高出36,000億人民幣，國統局指小部分地區數據的誤差，不影響全國數據的真實可靠性。

他又指全國乃至地方的統計數據質量不斷提高，目標在明年起實施地區生產總值統一核算。

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