中國首季經濟增長6.8%,符合預期,但工業及投資增長均放緩。國統局指,穩中向好趨勢無變,經濟結構轉以消費為中心,有助抵禦中美貿易戰造成的衝擊。

貿易戰影響未現,中國首季經濟保持穩定,增長6.8% ,與上一季持平,符合預期,按季計略為減慢 0.2% ,主要指標中零售有驚喜,3月升10.1%,加快0.4%,但工業及投資均放緩,工業增長只有6%,按月低1.2%,其中發電量只升2.1%,較首兩月大跌10% 。

固定資產投資累計增長7.5%,減慢0.4%,但房地產投資逾2萬億元人民幣,增速加快至10.4%,創3年新高。

國統局又指中美貿易戰,無損經濟發展持續向好,回應總理工作報告,將全國城鎮調查失業率納入經濟發展預期目標,當局首度正式公佈,今年首3個月失業率保持約5%。

