學者指中美貿易戰或令中國經濟泡沫爆破

中美關係急轉直下,特朗普總統計劃再對總值2,000億美元的中國商品加徵關稅,更威脅如果中國報復就會再追加。雖然未正式開始加稅,但已經可以估計到一些影響,特別是一些美國進口食品,因為它們都是今次加稅的重點對象。

如果以進口豬肉、牛肉為例子,現在一塊美國進口牛扒原價65元(人民幣),在加稅後,稅率可能高達四成,估計會加價到80多元,還有一些比較受歡迎的產品,例如美國新奇士橙,現在一袋12個大約要50元,加稅後估計會貴十多元,而一些乳類製品和果仁等都會比原價貴約兩成半。

另外,一個加徵關稅的範圍是美國進口車,雖然早前中央宣布要減關稅,但如果將兩次關稅調整,拉長補短來計算,美國出口一輛私家車來中國,要交四成多關稅,意味著一輛現時售70萬元的私家車,加稅後可能要交多十萬元關稅,有民眾指如果美國貨要加價,可能會買國產貨。

豬肉、牛肉、車都可以不買美國貨品,但在金融方面就不可沒有美元的流入,因為由發行人民幣到對外投資,中國仍然要依賴美金。

每年來自美國的2,758億美元貿易順差,中國政府會用在哪裡呢?首先是人民幣發行,在2017年六成人民幣發行都是靠美元作為抵押。

除此之外,中國最需要外匯的是對外投資,單在一帶一路項目,2017年中國已向沿線國家投入了143億美元。至於向發展中國家提供的援助,2017年達到20億美元,預計到2030年達到120億美元。

還有最重要的是中國每年都要用美元向外國購買糧食,2017年就用了480億美元。

有經濟學者胡星斗指,只要中美貿易戰真的開打,不論在外匯、對外投資等各方面,中國都會受很大影響,最悲觀的就是中國的經濟泡沫可能會因此而爆破。

至於中國應該如何迎戰?他又指雙方實力太過懸殊,所以中國應該先在其他國際事務與美國一較高下。

