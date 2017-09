中國互聯網消費額全球排第二 僅次美國（視頻）

電子支付及網購在中國非常盛行,數間大型互聯網公司做的調查顯示,中國互聯網消費額全球排第二,僅次於美國,不過在原創技術方面則仍然落後。

擁有超過7億網民的中國,是全球最大的互聯網市場之一,國家統計局最新數據顯示,網購消費規模有強勁增長,今年首8個月網購零售額比去年同期增長超過3分之1,達到4.25億元。

阿里巴巴、百度以及滴滴等集團的研究部門,日前聯合發布報告指出,中國互聯網消費額全球第二,僅次於美國,覆合增長率領先世界主要國家。

相比美國,中國的電子商貿和互聯網金融規模,所佔比例分別為四成四與一成二,遠於高於美國的兩成七和半成,移動支付規模更是美國的70倍。

報告又指,截至今年中,全球前10位互聯網上市公司中,中美兩國平分秋色,各佔五席,阿里巴巴與騰訊排名在Google、Amazon和Facebook之後,而在獨角獸企業方面,數量佔全球兩成九,市值更超過四成,6%公司在兩年內估值達到10億美元以上。

報告指出,中國互聯網經濟活躍度高,波動較大、競爭激烈,過去10年由高峰期有近5,000家集團,跌至不足1,000家,企業壽命短,淘汰率高達約八成。

但即使中國互聯網市場,已經成為全球雙極之一,但影響力與美國相比仍有明顯差異,其在原創技術創造價值方面,美國獨角獸互聯網企業佔三成九,幾乎是中國的4倍。

在突破科研貢獻質和量,以及科研成果影響力方面,中國和美國還有部分差距,報告強調,中國互聯網企業偏重應用驅動型創新,但有向技術驅動型創新轉變的趨勢。

