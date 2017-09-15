中國互聯網消費額全球排第二 僅次美國（視頻）

電子支付及網購在中國非常盛行，數間大型互聯網公司做的調查顯示，中國互聯網消費額全球排第二，僅次於美國，不過在原創技術方面則仍然落後。

擁有超過7億網民的中國，是全球最大的互聯網市場之一，國家統計局最新數據顯示，網購消費規模有強勁增長，今年首8個月網購零售額比去年同期增長超過3分之1，達到4.25億元。

阿里巴巴、百度以及滴滴等集團的研究部門，日前聯合發布報告指出，中國互聯網消費額全球第二，僅次於美國，覆合增長率領先世界主要國家。

相比美國，中國的電子商貿和互聯網金融規模，所佔比例分別為四成四與一成二，遠於高於美國的兩成七和半成，移動支付規模更是美國的70倍。

報告又指，截至今年中，全球前10位互聯網上市公司中，中美兩國平分秋色，各佔五席，阿里巴巴與騰訊排名在Google、Amazon和Facebook之後，而在獨角獸企業方面，數量佔全球兩成九，市值更超過四成，6%公司在兩年內估值達到10億美元以上。

報告指出，中國互聯網經濟活躍度高，波動較大、競爭激烈，過去10年由高峰期有近5,000家集團，跌至不足1,000家，企業壽命短，淘汰率高達約八成。

但即使中國互聯網市場，已經成為全球雙極之一，但影響力與美國相比仍有明顯差異，其在原創技術創造價值方面，美國獨角獸互聯網企業佔三成九，幾乎是中國的4倍。

在突破科研貢獻質和量，以及科研成果影響力方面，中國和美國還有部分差距，報告強調，中國互聯網企業偏重應用驅動型創新，但有向技術驅動型創新轉變的趨勢。

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