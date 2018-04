By

中美貿易糾紛近日有緩和跡象,中方公布一系列開放市場措施後,特朗普總統亦回應稱期待兩國攜手前進。但中國商務部的口徑依然強硬,指在單方面的脅迫下不可能進行任何談判。

在剛結束的博鰲論壇上,中方公布進一步開放市場措施,令中美雙方的貿易糾紛出現緩和跡象。

但商務部表示,雙方並沒有進行過任何級別的談判,中方亦都準備好將貿易戰繼續打下去。

對於美國指中方迫使美國公司向中國公司轉讓技術,商務部認為毫無道理,又稱企業所獲得的技術是自己開發的。

商務部表示,中國對外開放不會受到任何外部壓力的干擾,而發布的措施亦完全是中國的主動開放,和中美貿易糾紛無關,希望美方有些人不要誤判形勢。

