中方強烈不滿美國國務院批准對台售武

By

【i-CABLE】

中美的矛盾越來越大,除了貿易戰之外,美方宣布對中國實施軍事制裁,星期一更加在台灣問題上開刀,難怪有人形容兩國關係進入”新冷戰”時期。美國國防部宣布,國務院已經批准新一批對台售武清單,這批軍備總值超過3億美元。

美國國防部星期一公布,國務院已經批准向台灣出售一批總值3.3億美元的軍備,包括F-16戰機、F-5戰機、C-130運輸機、部分戰機零件、所有軍機系統和相關支援系統。

美國國防部指,軍售符合《台灣關係法》規定,有助提升美國的外交政策、國家安全,以及台灣的防衛能力,將是政治穩定、軍事平衡和經濟增長的重要力量。

台灣總統府對軍售表示歡迎,又感謝美國政府重視台灣安全,堅定履行《台灣關係法》與六項保證的承諾,認為軍售可加強台灣面對嚴峻安全挑戰時的自信,更有能力確保台海地區和平穩定。

中美貿易戰近日再升級,這時候美國宣布對台售武,外界憂慮可能觸發兩國新一輪外交衝突。

在北京,中國外交部發言人耿爽指,中國對有關計劃表示強烈不滿和堅決反對,已向美國提出嚴正交涉,又強調台灣是中國領土不可分割的一部分,敦促美國停止與台灣的軍事聯繫。

今次是特朗普任內第二次對台售武,去年6月他亦批准一份總值14.2億美元的對台軍售案。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。