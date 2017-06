網上流傳劉曉波獄中片段 瀋陽司法局稱癌細胞已擴散全身（視頻）

By

【i-CABLE】

瀋陽司法局稱,劉曉波癌細胞正擴散全身,中方有與美國、德國及歐盟外交官員通報劉曉波情況,認為鑒於病情,劉曉波不適宜轉移其他地方醫治。

網上 YouTube 流傳劉曉波在遼寧錦州監獄經剪接的生活片段。之後瀋陽司法局官網通報,6月7日經醫院確診,劉曉波肝癌伴全身性轉移,稱已按家屬要求邀請多名中、西醫治理,家屬可隨時探望。妻子劉霞亦有陪伴,強調家屬滿意安排。

但中國人權民運信息中心引述劉曉波家屬質疑司法局該份聲明,指有人為了阻止保外就醫,可能竄改驗血報告,令肝癌發展至末期才得到治療,指當局要為此負責。

劉曉波好友胡佳亦質疑。他稱問題不在於劉曉波在囚有否得到善待,而是制度的殘酷,剝奪一個人生與死的自由。

與劉曉波同樣是「天安門廣場四君子」之一的周舵在北京發聲明。他指劉曉波和平、理性推進中國民主,沒有證據顯示他試圖顛覆中共政權,懇切呼籲中國出於人道主義立場,批准劉曉波赴美治療。

中國獨立記者高瑜透露,司法部副部長有與美、德、歐盟駐華外交官聯絡。對於外交官要求讓劉曉波家人與外界聯繫,自由選擇醫院及允許外國醫生診治,該副部長稱未能決定。同時稱鑒於病情,劉曉波不宜轉到其他地方就醫。

