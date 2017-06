過去3年中國近4,000人死在斑馬線 汽車沒讓路肇禍

By

【i-CABLE】

中國公安部公佈過去3年,接近4,000人死在斑馬線上。在中國,如何安全橫過馬路可以說是一門高深學問。針對這問題,公安部有什麼行動呢?

網民以往形容,聚集一群人闖紅燈過馬路的妄顧交通安全行為是「中國式過馬路」。如果在斑馬線前橫過馬路,會否安全一些?

根據中國《交通安全法第四十七條》,汽車行經斑馬線時應減速,如有行人經過斑馬線,更應停車讓路。但公安部交通管理局指,過去3年,全國在斑馬線發生的交通事故最少14,000宗,近4,000人死亡,九成是因為汽車沒按規定讓路。

好像今年5月,廣西象州縣一名穿紅衣的70歲長者在交叉路口的斑馬線過馬路,一輛沒有減速的白色私家車從左邊路口駛出,長者被車碾過,當場死亡。

在4月湖北荊州,閉路電視拍到兩名男子走過斑馬線時,被一輛越野車撞至翻筋斗,滾在地上。越野車亦沒有在斑馬線前減速。情況引起當局關注。

近日發通知,要求各地交通管理部門嚴格查處不在斑馬線讓路的汽車,同時要求加強路人安全意識。例如最近山東濟南加裝人臉識別設備。如果有行人衝紅燈,系統會自動拍照,截取他的頭像,希望宣揚「車讓人、人讓車」的訊息,人車可以平安共處。

