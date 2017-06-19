過去3年中國近4,000人死在斑馬線 汽車沒讓路肇禍

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中國公安部公佈過去3年，接近4,000人死在斑馬線上。在中國，如何安全橫過馬路可以說是一門高深學問。針對這問題，公安部有什麼行動呢？

網民以往形容，聚集一群人闖紅燈過馬路的妄顧交通安全行為是「中國式過馬路」。如果在斑馬線前橫過馬路，會否安全一些？

根據中國《交通安全法第四十七條》，汽車行經斑馬線時應減速，如有行人經過斑馬線，更應停車讓路。但公安部交通管理局指，過去3年，全國在斑馬線發生的交通事故最少14,000宗，近4,000人死亡，九成是因為汽車沒按規定讓路。

好像今年5月，廣西象州縣一名穿紅衣的70歲長者在交叉路口的斑馬線過馬路，一輛沒有減速的白色私家車從左邊路口駛出，長者被車碾過，當場死亡。

在4月湖北荊州，閉路電視拍到兩名男子走過斑馬線時，被一輛越野車撞至翻筋斗，滾在地上。越野車亦沒有在斑馬線前減速。情況引起當局關注。

近日發通知，要求各地交通管理部門嚴格查處不在斑馬線讓路的汽車，同時要求加強路人安全意識。例如最近山東濟南加裝人臉識別設備。如果有行人衝紅燈，系統會自動拍照，截取他的頭像，希望宣揚「車讓人、人讓車」的訊息，人車可以平安共處。

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