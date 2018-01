【i-CABLE】

特朗普總統說,考慮嚴懲中國竊取知識產權。

特朗普指中國強逼美國企業轉移知識產權,當作在中國做生意的代價,因而損失慘重。

他透露美國貿易代表即將完成相關調查,會建議向中國施以巨額罰款。

特朗普未有說明罰款細則,但根據1974年貿易法,美國有權根據這類調查,向中國貨物實施懲罰性關稅,或推行其他貿易制裁,直至中國改善情況為止。

