美軍轟炸機飛越南海上空 中方批行為挑釁

中美關係緊張之際,美軍兩架B-52轟炸機近日相繼飛越南海上空,中方批評美軍行為挑釁,會採取一切必要措施應對。

《路透社》引述美國國防部發言人表示,美軍兩架B-52戰略轟炸機本星期初曾經飛越南海上空,參與例行的預定任務,以促進美國與地區夥伴以及盟友的合作。

美國國防部長馬蒂斯強調,任何事情都沒有根本上的改變,表示如果在20年前,中國未在南海軍事化的時候發生,情況其實沒有特別,他不擔心這樣會加劇與中國的緊張關係。

在北京,中國外交部批評有國家以航行和飛越自由為名,擾亂地區和平與穩定。國防部新聞發言人表示,中方在南海的原則和立場一貫明確,對於美軍軍機在南海的挑釁行為,中國一貫堅決反對,將會採取一切必要措施應對。

美軍轟炸機星期二也曾經飛越東海上空,參與例行任務。美國有線新聞網絡報道,當時有日本戰機一起飛行,並靠近中日有爭議的釣魚島。

外界關注近期中美兩軍關係轉趨緊張,包括美國海軍兩棲攻擊艦「黃蜂號」據報原本計劃下月訪問本港,但被中國拒絕。

