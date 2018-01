【i-CABLE】

美國決定對所有進口太陽能板及洗衣機徵收關稅,並表明部分措施是針對中國,中國商務部批評美方的舉措。

美國貿易代表指,中國的太陽能板製造商把生產線遷移到海外,以逃避反傾銷稅,所以決定進一步加徵關稅,堵塞漏洞。

在北京,中國商務部批評美國濫用貿易補救措施,損害全球貿易環境。

另外,中國光伏協會接受《彭博》訪問,指美國政府計劃徵收 30% 關稅,幅度是在預期之內,相信影響會比2012年美國向中國太陽能產品徵收反傾銷稅那次少。

