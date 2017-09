十九大臨近 中國禁絕翻牆VPN不能連線（視頻）

【i-CABLE】

十九大愈來愈近,中央就嚴陣以待,幾乎日日都有人事任命其實民眾又是否關心?政治議題始終跟民眾距離較遠,反而最切身影響到他們的,就是十九大前連牆都不能翻,不能瀏覽境外網站,微信都在這個敏感時刻改私隱條款。

中國近日進一步收緊網絡限制,以往如果要瀏覽一些封鎖了的境外網站和社交平台,例如 Facebook 和 YouTube ,可以用 VPN 翻牆來打開。但隨著內地進一步打擊VPN,不少VPN失效,無法登入,即使手提電話的翻牆軟件都無法連上。

至於在中國普遍使用的社交平台微信,有網民上載一張海外微信發出的英文用戶個人資料私隱條款通知指,為遵守有關法規及回應政府部門、執法部門或其他類似單位的要求,可能會保留、儲存及披露用戶的個人資料。這些個人資料包括朋友圈內容、聯絡人、其他用戶傳送給你的文件和溝通內容,以及你的位置資料等。

騰訊回應指,近期有關微信用家私隱條款的改變,是為了遵從中國新的隱私法,目的是要提升用戶保護私隱的意識,否認有傳媒報道指,用戶資料會全部交給中國政府的說法,說只會在涉及刑事犯罪的時候,才會按中國法例處理相關的用戶資料,而且此條款只會影響內地註冊的微信用戶,強調保護用家私隱及個人體驗,仍然是微信的重要中心思想。

有歷史學者指,中國政府在十九大前夕加強控制VPN ,是和對管治的不安全感有關。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。