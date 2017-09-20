十九大臨近 中國禁絕翻牆VPN不能連線（視頻）

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十九大愈來愈近，中央就嚴陣以待，幾乎日日都有人事任命其實民眾又是否關心？政治議題始終跟民眾距離較遠，反而最切身影響到他們的，就是十九大前連牆都不能翻，不能瀏覽境外網站，微信都在這個敏感時刻改私隱條款。

中國近日進一步收緊網絡限制，以往如果要瀏覽一些封鎖了的境外網站和社交平台，例如 Facebook 和 YouTube ，可以用 VPN 翻牆來打開。但隨著內地進一步打擊VPN，不少VPN失效，無法登入，即使手提電話的翻牆軟件都無法連上。

至於在中國普遍使用的社交平台微信，有網民上載一張海外微信發出的英文用戶個人資料私隱條款通知指，為遵守有關法規及回應政府部門、執法部門或其他類似單位的要求，可能會保留、儲存及披露用戶的個人資料。這些個人資料包括朋友圈內容、聯絡人、其他用戶傳送給你的文件和溝通內容，以及你的位置資料等。

騰訊回應指，近期有關微信用家私隱條款的改變，是為了遵從中國新的隱私法，目的是要提升用戶保護私隱的意識，否認有傳媒報道指，用戶資料會全部交給中國政府的說法，說只會在涉及刑事犯罪的時候，才會按中國法例處理相關的用戶資料，而且此條款只會影響內地註冊的微信用戶，強調保護用家私隱及個人體驗，仍然是微信的重要中心思想。

有歷史學者指，中國政府在十九大前夕加強控制VPN ，是和對管治的不安全感有關。

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