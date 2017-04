維權律師李和平顛覆罪成 判緩刑4年（視頻）

By

在中國被控顛覆國家政權罪的維權律師李和平,在前年7月被捕,覊押近兩年,一直未獲與同家屬以及家人請的律師會見。天津市第二中級人民法院,原來在星期二已經開庭審理這宗案件。

法院以涉及國家秘密為理由,沒有公開開庭,星期五就宣判,指李和平罪成,判有期徒刑3年,緩刑4年。法院指李和平當庭表示不上訴,又指部分社會群眾旁聽了宣判。

社會群眾可以聽宣判,但偏偏李和平的太太王峭岭,連丈夫開庭到宣判都沒有被通知,而開庭當日,即本星期二傳出另一個維權律師謝陽的案件在湖南長沙開審,但最終沒有開庭,當日王峭岭到長沙聲援,誰知原來同一日,丈夫的案件正進行秘密審理。

天津市第二中級人民法院在官方微博發布消息,指李和平涉嫌顛覆國家政權罪,因涉及國家秘密,星期二已閉門審理,上午宣判他一審罪成,判處有期徒刑3年,緩刑4年。

法院的裁決指,自2008年以來,李和平多次通過互聯網,或在接受境外媒體採訪時,抹黑、攻擊國家政權機關和法律制度,利用境外資金炒作熱點案件,意圖挑起不明真相的人對中國社會制度的不滿,又勾結具有顛覆國家政權思想的非法宗教活動人員、職業訪民、少數律師和其他人員,攻擊憲法所確立的制度,共同策劃顛覆國家政權的策略、方法、步驟,並實施有關活動,危害國家安全和社會穩定。

法院稱,李和平當庭表示服從判決,不會上訴,並在最後陳述時表示後悔。而法院鑒於李和平犯罪情節較輕,有悔罪表現而判處緩刑。而在法院作出裁決的同時,李和平太太王峭嶺以及王全璋太太李文足,在住所樓下被五、六個國保包圍,指要帶她和一對子女走。

王峭嶺指過去有家屬跟國保走之後,和外界失去聯絡數個星期,甚至一年多,因此堅決不走,而官方安排的代表律師亦在場。

雖然被判緩刑,但李和平仍未能回家,王峭嶺並不認為這是輕判,並預料即是李和平能夠離開監獄,都不代表重獲自由。

李和平前年7月被帶走,王峭嶺指自已每天都期待丈夫能回家,又指李和平並沒有犯法,即使丈夫出獄,自己都希望繼續為丈夫追討公道。

