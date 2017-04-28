維權律師李和平顛覆罪成 判緩刑4年（視頻）

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在中國被控顛覆國家政權罪的維權律師李和平，在前年7月被捕，覊押近兩年，一直未獲與同家屬以及家人請的律師會見。天津市第二中級人民法院，原來在星期二已經開庭審理這宗案件。

法院以涉及國家秘密為理由，沒有公開開庭，星期五就宣判，指李和平罪成，判有期徒刑3年，緩刑4年。法院指李和平當庭表示不上訴，又指部分社會群眾旁聽了宣判。

社會群眾可以聽宣判，但偏偏李和平的太太王峭岭，連丈夫開庭到宣判都沒有被通知，而開庭當日，即本星期二傳出另一個維權律師謝陽的案件在湖南長沙開審，但最終沒有開庭，當日王峭岭到長沙聲援，誰知原來同一日，丈夫的案件正進行秘密審理。

天津市第二中級人民法院在官方微博發布消息，指李和平涉嫌顛覆國家政權罪，因涉及國家秘密，星期二已閉門審理，上午宣判他一審罪成，判處有期徒刑3年，緩刑4年。

法院的裁決指，自2008年以來，李和平多次通過互聯網，或在接受境外媒體採訪時，抹黑、攻擊國家政權機關和法律制度，利用境外資金炒作熱點案件，意圖挑起不明真相的人對中國社會制度的不滿，又勾結具有顛覆國家政權思想的非法宗教活動人員、職業訪民、少數律師和其他人員，攻擊憲法所確立的制度，共同策劃顛覆國家政權的策略、方法、步驟，並實施有關活動，危害國家安全和社會穩定。

法院稱，李和平當庭表示服從判決，不會上訴，並在最後陳述時表示後悔。而法院鑒於李和平犯罪情節較輕，有悔罪表現而判處緩刑。而在法院作出裁決的同時，李和平太太王峭嶺以及王全璋太太李文足，在住所樓下被五、六個國保包圍，指要帶她和一對子女走。

王峭嶺指過去有家屬跟國保走之後，和外界失去聯絡數個星期，甚至一年多，因此堅決不走，而官方安排的代表律師亦在場。

雖然被判緩刑，但李和平仍未能回家，王峭嶺並不認為這是輕判，並預料即是李和平能夠離開監獄，都不代表重獲自由。

李和平前年7月被帶走，王峭嶺指自已每天都期待丈夫能回家，又指李和平並沒有犯法，即使丈夫出獄，自己都希望繼續為丈夫追討公道。

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