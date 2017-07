醫院消息指劉曉波感染休克 正積極搶救（視頻）

By

【i-CABLE】

跟進諾貝爾和平獎得主劉曉波的消息,院方指他病危,積極搶救中,不過亦有消息指劉曉波身體仍可以出國,而德國駐華大使館人員確認,德國專家已離開瀋陽,但指不影響建議劉曉波出國治療的意願。劉曉波在美國的代表律師更加表示,已經安排好專機,一切都等中方批准。

瀋陽的中國醫科大學附屬第一醫院網頁,通報劉曉波的病情,指他腹腔發炎、腹膜炎和出現感染休克,正在積極搶救中。

而在醫院附近,本台記者全日都沒有再見到外國專家和使館人員,酒店外亦不見有使館車輛停泊,雖然如此,當局仍嚴陣以待,在酒店附近的街道部署大量便衣監視,酒店門口乃至是電梯大堂全日都有人駐守。

至於醫院雖然繼續如常應診,但附近一樣有便衣坐著,亦有公安車和特警車戒備。德國駐華大使館職員指,德國專家已離開瀋陽,但不影響把劉曉波送往德國的努力。

英國廣播公司報道,劉曉波的美國代表律師指,他已安排專機運送劉曉波出國,不過至今中方未有允許劉曉波出國的消息。

環球時報英文版在周一接近午夜發表文章,標題是《劉曉波的癌治療不能被政治化》。

文章指中國醫生已經做得很好,而即使把劉曉波送出國,都不能得到更好的治療,質疑為何要冒險,又指患癌是劉曉波個人的不幸,但他的身份仍是一個囚犯,和其他囚犯無異,不應有特殊待遇。

文中提到劉曉波仍然由監獄監管,如何處理他屬於中國的主權,外國無權干預,中方有合法的權利拒絕把劉曉波送出國。

文章又指控,海外勢力一開始就以敵對態度,把劉曉波作為人質來針對中國政府。而人權民運信息中心就指,劉曉波的弟弟劉曉暄和兄長等,在瀋陽一間別墅被國保監控,手提電話被沒收,劉霞和弟弟劉暉近日都無對外聯絡。

家屬相信是當局不想他們對外發放劉曉波身體可以支撐到外國的消息,又指劉曉波被當局視為罪犯。

人權民運信息中心指,自從劉曉波患上末期肝癌的消息公布之後,有多名劉曉波親屬都想見他一面,但當局要求親屬依照監獄法程序申請,到目前為止仍未獲得批准。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。