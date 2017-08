中共中央續反貪 清除已落馬大老虎遺毒

By

【i-CABLE】

十九大前夕,中央繼續反貪,不過從中央巡視組近期的工作報告看,主要是清除已落馬的大老虎遺毒。

中央巡視組早前巡視重慶大學黨委,提到學校需要堅決徹底、全面具體清除前重慶市委書記薄熙來及前重慶市副市長王立軍的思想遺毒。巡視組今次加了一個名,最近被免職的重慶市委書記孫政才,他涉嫌嚴重違紀被調查,巡視組亦要求重慶大學黨委需堅決擁護中央對該案的決定。

另外,中央亦對雲南省區開展巡視。針對去年因貪污落馬的前雲南省委書記白恩培及副書記仇和,同樣要求雲南省委從思想及政治上肅清餘毒。

省委及昆明市委更要對涉及白恩培、仇和案件,至今仍在重要崗位的人員進行全面排查。

有學者指出中央清理餘毒需要時間,今次再提以往落馬官員,是要確保地方擁護中央反腐工作。

任建明又指,巡視組提出的整改,與即將召開的十九大息息相關,是中央釋出的信號,表明不會因召開十九大而放鬆,會保持高壓反腐。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。