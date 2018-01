中國消費物價指數升1.6% 升幅放緩

【i-CABLE】

中國公布去年的消費者物價指數,升了1.6%,升幅放緩了,對內地民眾而言應該是好消息,不過若回看反映原材料成本的生產者物價指數,則反彈上升了6.3%,學者指成本增加,售價無可避免會增加,大眾的生活成本亦會有一定加幅。

中國公布去年消費者物價指數升了1.6%,升幅比前年下跌0.4個百分點,數字如此低,是否代表通脹很溫和?

而在消費者物價指數中,食品價格,尤其是豬肉和菜,更是十多年來首次下跌,但有菜販和肉販估計,價格日後仍會繼續上升。

消費者物價指數與居民生活脫節,有學者指是因爲指數除包含食品價格,還包括了很多東西。

另一方面,中國同時公布了去年生產者物價指數上升了6.3%,結束連續5年的下跌,與消費物價指數背道而馳。好像做麵包,麵粉貴了,包的售價都會跟著貴,而理論上,反映原材料成本的生產者物價指數PPI ,可以視為消費者物價指數 CPI 的風向標。

去年生產者物價指數急升,但消費者物價指數升幅不太明顯,有中國內地學者指,除了是由於兩者的調查內容有所不同,也和內地產能過剩有關。他建議政府的當務之急,應是為飽受成本壓力的中小企業,推出減稅等措施,幫助他們繼續發展。

