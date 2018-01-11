中國消費物價指數升1.6% 升幅放緩

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中國公布去年的消費者物價指數，升了1.6%，升幅放緩了，對內地民眾而言應該是好消息，不過若回看反映原材料成本的生產者物價指數，則反彈上升了6.3%，學者指成本增加，售價無可避免會增加，大眾的生活成本亦會有一定加幅。

中國公布去年消費者物價指數升了1.6%，升幅比前年下跌0.4個百分點，數字如此低，是否代表通脹很溫和？

而在消費者物價指數中，食品價格，尤其是豬肉和菜，更是十多年來首次下跌，但有菜販和肉販估計，價格日後仍會繼續上升。

消費者物價指數與居民生活脫節，有學者指是因爲指數除包含食品價格，還包括了很多東西。

另一方面，中國同時公布了去年生產者物價指數上升了6.3%，結束連續5年的下跌，與消費物價指數背道而馳。好像做麵包，麵粉貴了，包的售價都會跟著貴，而理論上，反映原材料成本的生產者物價指數PPI ，可以視為消費者物價指數 CPI 的風向標。

去年生產者物價指數急升，但消費者物價指數升幅不太明顯，有中國內地學者指，除了是由於兩者的調查內容有所不同，也和內地產能過剩有關。他建議政府的當務之急，應是為飽受成本壓力的中小企業，推出減稅等措施，幫助他們繼續發展。

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