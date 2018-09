中國消費價格指數創半年新高 食品加價最明顯

By

【i-CABLE】

中國內地居民消費價格指數上月按年升2.3% ,創了半年新高,其中食品價格升幅明顯,很多市民指,這一兩個月買菜貴了很多。不過有經濟學者就認為今次只是突發事件,未必反映到真實的經濟情況。

國家統計局公布內地居民消費價格指數,連續兩個月上漲,8月份消費指數按月升0.7% ,不少市民都說最近開支多了不少。在北京一間超市,一市斤的雞蛋賣7元,排骨更加賣到52元。

國家統計局指,8月份食品價格升幅明顯,達到2.4% 。受到豬瘟和暴雨影響,豬肉和蔬菜分別貴了6.5% 和9% ,在遼寧、吉林和山東這些暴雨重災區,蔬菜更加貴了二至三成,就連雞蛋都因為高溫天氣持續,價格升了13.7% 。

有經濟學者認為,食品價格上漲源於突發事件,通脹壓力未必持續。

消費指數連續兩個月按年升幅超過 2% ,國家統計局表示,下階段的物價仍會保持溫和上漲,不過有經濟學者認為通脹太過溫和並非好事。

至於內地工業生產者出廠價格指數則按月升0.4% ,升幅放緩0.3% ,但仍較市場預期高。

