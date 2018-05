王毅訪北韓晤金正恩 稱中方支持兩韓終止戰爭狀態

By

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩會見到訪的中國外長王毅,金正恩強調實現半島無核化,是北韓的堅定立場,願意與中方加強戰略溝通。王毅表示,支持兩韓終止戰爭狀態,北韓轉向經濟建設。

金正恩在勞動黨中央總部會見中國國務委員兼外交部長王毅,王毅先轉達中國國家主席習近平對金正恩的問候。

二人之後談到上周舉行的南北韓峰會,王毅指北韓審時度勢、果斷決策,令局勢出現積極變化,中方支持朝鮮半島終止戰爭狀態,實現停和機制轉換,並支持北韓戰略重心轉向經濟建設,在推進無核化進程中解決自身正當安全關切,將與北韓保持溝通、協調。

金正恩說,實現半島無核化是北韓的堅定立場,願意通過恢復對話,建立互信,探討消除威脅的根源。他又表示,朝中友誼是兩國老一輩領導人留下的寶貴遺產,鞏固和發展朝中友好合作,是北韓堅定不移的戰略方針。

金正恩又提到3月訪華,與習近平深入交流,高度評價中方為朝鮮半島和平穩定所作出的貢獻,將會加強與中方戰略溝通。

