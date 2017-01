By

【i-CABLE】

執行跨海訓練的”遼寧號”航母編隊駛入南海,首次在當地進行殲-15 艦載鬥機升降訓練。

週一上午9時半,”遼寧號”的殲-15 戰鬥機陸續由甲板起飛,首次在南海上空進行戰術訓練,和渤海、黃海和東海比較,南海的水文條件更加複雜,排水量達數萬噸的「遼寧號」在大浪下亦不時搖晃,無論是起飛還是降落,一點也不容易。

航母編隊各單位透過合作,將這些困難一一克服,順利進行多個架次艦載機訓練,累積經驗,除了戰鬥機升降,編隊亦在南海海域進行多個項目及多型艦載直升機,訓練試驗任務,提升艦機融合水平。

“遼寧號”和數艘驅逐艦護衛艦組成的編隊,上月20日由青島出發,相繼在渤海、黃海和東海開展了多科目的編隊訓練和艦機融合訓練。

