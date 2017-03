民進黨前黨工李明哲失蹤10天 證實在大陸被扣查

By

民進黨前黨工李明哲在大陸已經失蹤10日,最新消息是,大陸國台辦指他涉嫌從事危害國家安全活動而被拘查,不過具體細節,國台辦一概沒有回應。他太太指,丈夫一直關注大陸的人權事務,包括禁書問題,今次去大陸是探朋友,呼籲大陸儘快釋放李明哲。

民進黨前黨工、在台灣非政府組織工作的李明哲,本月19日由台北坐飛機到澳門,再進入廣東後音訊全無。他失蹤10日後,在北京,國台辦首次證實李明哲被大陸當局扣查。不過國台辦沒有透露李明哲目前身在何方,以及李明哲是否取得妻子早前透過海基會轉交給他的高血壓藥物,亦沒直接回應李明哲能否聘請律師等問題。

而在台北,李明哲妻子李凈瑜接受有線新聞查詢時表示,丈夫一直關注大陸的人權事務,包括買不到所謂「禁書」等事情,今次去大陸,並非早前有傳媒報道指是帶母親醫病,只是打算探朋友,又指李明哲只是平均一年往大陸一次。

陸委會回應指國台辦說法含糊不清,要進一步釐清案情,目前大陸方面說法,沒法給家屬與台灣社會一個清楚交代。在台灣,有評論指李明哲在大陸被扣查,可能與台灣近日揭發大陸間諜案有關,不排除是大陸方面向台灣報復。

