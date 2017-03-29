民進黨前黨工李明哲失蹤10天 證實在大陸被扣查

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民進黨前黨工李明哲在大陸已經失蹤10日，最新消息是，大陸國台辦指他涉嫌從事危害國家安全活動而被拘查，不過具體細節，國台辦一概沒有回應。他太太指，丈夫一直關注大陸的人權事務，包括禁書問題，今次去大陸是探朋友，呼籲大陸儘快釋放李明哲。

民進黨前黨工、在台灣非政府組織工作的李明哲，本月19日由台北坐飛機到澳門，再進入廣東後音訊全無。他失蹤10日後，在北京，國台辦首次證實李明哲被大陸當局扣查。不過國台辦沒有透露李明哲目前身在何方，以及李明哲是否取得妻子早前透過海基會轉交給他的高血壓藥物，亦沒直接回應李明哲能否聘請律師等問題。

而在台北，李明哲妻子李凈瑜接受有線新聞查詢時表示，丈夫一直關注大陸的人權事務，包括買不到所謂「禁書」等事情，今次去大陸，並非早前有傳媒報道指是帶母親醫病，只是打算探朋友，又指李明哲只是平均一年往大陸一次。

陸委會回應指國台辦說法含糊不清，要進一步釐清案情，目前大陸方面說法，沒法給家屬與台灣社會一個清楚交代。在台灣，有評論指李明哲在大陸被扣查，可能與台灣近日揭發大陸間諜案有關，不排除是大陸方面向台灣報復。

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