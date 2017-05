中國當局拘留6名日本男子 指涉間諜活動（視頻）

By

6名日本男子懷疑從事間諜活動,今年3月起分別在海南及山東,被中國當局拘留。中國外交部證實,6人因涉嫌從事違法活動接受審查,目前軟禁在酒店監視。

多家日本傳媒引述政府關係人士消息,6名日本男子今年3月,分別在山東省和海南省,被中國國家安全局以涉嫌危害國家安全為由拘留。

據報6人年齡介乎20多至70多歲,全部均是受中國企業委託,到當地探查地下水及提供技術指導,協助開發溫泉。

其中4人均是日本千葉縣一間地下探查公司的員工,另外兩人在日本西部同一家公司工作。

《朝日新聞》報道,中國當局扣留6人後,他們目前被軟禁在酒店等地,受監視和調查。

由於山東和海南有多個海軍軍港,懷疑6人企圖接觸軍事機密被拘留,但其中4人所屬公司聲稱,他們一直在內陸地區調查,協助開發溫泉,不涉及間諜活動。

中國在2014年和2015年,分別實施《反間諜法》和《國家安全法》,當局在2015年起,以涉嫌危害國家安全拘留五名日本人,其中4人被起訴。

日本政府稱正透過在外使領館提供適當支援。

