中共重提”同志”稱呼 建議黨員以”同志”互稱 （視頻）

「同志」這個稱呼,除了閱兵儀式和重大官方場合會聽到,最近中共再次重提強調「同志」這個稱呼,建議黨內不要以職務相稱,要以「同志」稱呼對方。

「同志」這一個稱呼,現在除了在閱兵儀式等重大官方場合上可以聽到外,近期中共有意令這個稱呼再次流行,在去年年底六中全會通過的《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》,明確列明黨內一律互稱為同志,到近日《解放軍報》,再次強調「同志」這一個稱呼,文章指中共早期的黨綱,就規定凡承認黨綱和政策,願意成為忠實黨員,不分性別,不分國籍,都可以接收,成為共產黨的同志。

而在戰爭年代,當找到組織和自己人,一聲「同志」令人熱淚盈眶,已故領導人毛澤東亦以「同志」來稱呼將領,亦建議黨內不要以職務相稱,而以「同志」作為稱呼,但受到不良習氣影響,黨內稱呼出現變化甚至異化,「同志」被頭銜、官銜代替,甚至叫領導為「頭兒」或「老闆」,不單稱呼變了,關係也變了,文章指「黨內一律稱同志」,不單是要在字面上規範稱呼,更是要純潔內部關係,提醒每一名黨員無論職位多高、資歷多老,在黨內大家都是平等的,要不忘初心,時刻堅定忠誠於黨的信念,亦要當面敢批評,開誠佈公,赤誠相見。

「同志」這個稱呼是由辛亥革命時期開始,革命義士互相的稱謂,隨著改革開放,已經愈來愈少人會叫人做「同志」,現時又再重提,到底有甚麼政治含意呢?

「同志」這個稱呼,意指志同道合的人,在辛亥革命時期,烈士就互相稱呼大家為「同志」,孫中山先生亦留下「革命尚未成功」、「同志仍須努力」的名句,到了中國共產黨成立,「同志」就成為早期擁有共同信念的共產黨員之間的稱呼,到後期還擴展到民間各個層面。

但這個有著濃厚政治色彩的稱呼,到改革開放之後,就愈來愈少為民間所用,更多是用「先生」、「小姐」這些稱呼,「同志」這兩個字成為只會出現在黨政機關,官方文件和重要場合的稱呼,歷史學者章立凡認為這個時候重提這個稱呼是出於現實考慮。

但有評論員認為要在黨內形成共識,重推平等概念,實際上並不可行。陳傑人認為現時官場已形成一種唯命是從的風氣,所有人都怕得罪領導,要黨員發自內心地相信人人平等,而不是單是嘴上以「同志」相稱,恐怕相當困難。

