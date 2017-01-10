中共重提”同志”稱呼 建議黨員以”同志”互稱 （視頻）

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「同志」這個稱呼，除了閱兵儀式和重大官方場合會聽到，最近中共再次重提強調「同志」這個稱呼，建議黨內不要以職務相稱，要以「同志」稱呼對方。

「同志」這一個稱呼，現在除了在閱兵儀式等重大官方場合上可以聽到外，近期中共有意令這個稱呼再次流行，在去年年底六中全會通過的《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》，明確列明黨內一律互稱為同志，到近日《解放軍報》，再次強調「同志」這一個稱呼，文章指中共早期的黨綱，就規定凡承認黨綱和政策，願意成為忠實黨員，不分性別，不分國籍，都可以接收，成為共產黨的同志。

而在戰爭年代，當找到組織和自己人，一聲「同志」令人熱淚盈眶，已故領導人毛澤東亦以「同志」來稱呼將領，亦建議黨內不要以職務相稱，而以「同志」作為稱呼，但受到不良習氣影響，黨內稱呼出現變化甚至異化，「同志」被頭銜、官銜代替，甚至叫領導為「頭兒」或「老闆」，不單稱呼變了，關係也變了，文章指「黨內一律稱同志」，不單是要在字面上規範稱呼，更是要純潔內部關係，提醒每一名黨員無論職位多高、資歷多老，在黨內大家都是平等的，要不忘初心，時刻堅定忠誠於黨的信念，亦要當面敢批評，開誠佈公，赤誠相見。

「同志」這個稱呼是由辛亥革命時期開始，革命義士互相的稱謂，隨著改革開放，已經愈來愈少人會叫人做「同志」，現時又再重提，到底有甚麼政治含意呢？

「同志」這個稱呼，意指志同道合的人，在辛亥革命時期，烈士就互相稱呼大家為「同志」，孫中山先生亦留下「革命尚未成功」、「同志仍須努力」的名句，到了中國共產黨成立，「同志」就成為早期擁有共同信念的共產黨員之間的稱呼，到後期還擴展到民間各個層面。

但這個有著濃厚政治色彩的稱呼，到改革開放之後，就愈來愈少為民間所用，更多是用「先生」、「小姐」這些稱呼，「同志」這兩個字成為只會出現在黨政機關，官方文件和重要場合的稱呼，歷史學者章立凡認為這個時候重提這個稱呼是出於現實考慮。

但有評論員認為要在黨內形成共識，重推平等概念，實際上並不可行。陳傑人認為現時官場已形成一種唯命是從的風氣，所有人都怕得罪領導，要黨員發自內心地相信人人平等，而不是單是嘴上以「同志」相稱，恐怕相當困難。

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