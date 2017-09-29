中共中央政治局開除孫政才黨籍 斥其講排場搞特權

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中共中央政治局召開會議，決定開除前政治局委員，重慶前市委書記孫政才的黨籍和公職，並將他涉嫌犯罪問題及線索，移送司法機關處理。

政治局指，孫政才毫無理想信念，喪失政治立場，嚴重踐踏黨的政治紀律和政治規矩，政治局的會議審議和通過中紀委《關於孫政才嚴重違紀案的審查報告》，並作出開除孫政才黨籍和公職的處分決定。

新華社的報道指，中紀委是根據群眾舉報，反映的線索和證據，今年7月14日將孫政才調離重慶市委書記崗位，對他進行紀律審查和組織談話。

10日後政治局決定對孫政才立案審查，政治局的公布指，經過調查，發現孫政才毫無理想信念，背棄黨的宗旨，喪失政治立場，嚴重踐踏黨的政治紀律和政治規矩，嚴重違反中央八項規定和群眾紀律，講排場、搞特權，嚴重違反組織紀律，選人用人唯親唯利，洩露組織秘密，嚴重違反廉潔紀律，利用職權和影響為他人謀取利益，而孫政才本人或夥同特定關係人，收受巨額財物，為親屬經營活動謀取巨額利益，收受貴重禮品，又嚴重違反工作紀律。

官僚主義嚴重，庸懶無為、嚴重違反生活紀律、腐化墮落，搞權色交易，政治局指出，孫政才利用職權為他人謀取利益及收受財物問題，已經涉嫌犯罪，而審查中還發現孫政才其他涉嫌犯罪線索。

政治局指，孫政才的行為完全背離了黨性原則，嚴重違背中央對高級幹部提出的政治要求，辜負了黨中央的信任，給黨和國家事業造成巨大損害，社會影響極其惡劣。

政治局表示，開除孫政才黨籍和公職的處分，會交給稍後的中央委員會全體會議時予以追認。

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