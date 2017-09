中共中央政治局開除孫政才黨籍 斥其講排場搞特權

By

中共中央政治局召開會議,決定開除前政治局委員,重慶前市委書記孫政才的黨籍和公職,並將他涉嫌犯罪問題及線索,移送司法機關處理。

政治局指,孫政才毫無理想信念,喪失政治立場,嚴重踐踏黨的政治紀律和政治規矩,政治局的會議審議和通過中紀委《關於孫政才嚴重違紀案的審查報告》,並作出開除孫政才黨籍和公職的處分決定。

新華社的報道指,中紀委是根據群眾舉報,反映的線索和證據,今年7月14日將孫政才調離重慶市委書記崗位,對他進行紀律審查和組織談話。

10日後政治局決定對孫政才立案審查,政治局的公布指,經過調查,發現孫政才毫無理想信念,背棄黨的宗旨,喪失政治立場,嚴重踐踏黨的政治紀律和政治規矩,嚴重違反中央八項規定和群眾紀律,講排場、搞特權,嚴重違反組織紀律,選人用人唯親唯利,洩露組織秘密,嚴重違反廉潔紀律,利用職權和影響為他人謀取利益,而孫政才本人或夥同特定關係人,收受巨額財物,為親屬經營活動謀取巨額利益,收受貴重禮品,又嚴重違反工作紀律。

官僚主義嚴重,庸懶無為、嚴重違反生活紀律、腐化墮落,搞權色交易,政治局指出,孫政才利用職權為他人謀取利益及收受財物問題,已經涉嫌犯罪,而審查中還發現孫政才其他涉嫌犯罪線索。

政治局指,孫政才的行為完全背離了黨性原則,嚴重違背中央對高級幹部提出的政治要求,辜負了黨中央的信任,給黨和國家事業造成巨大損害,社會影響極其惡劣。

政治局表示,開除孫政才黨籍和公職的處分,會交給稍後的中央委員會全體會議時予以追認。

