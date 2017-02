防禽流感擴散 廣東省停售活禽至月底

By

【i-CABLE】

中國廣東當局為防止禽流感病毒擴散,停售活禽到月底,街市進行消毒和大清洗。

平日人多、貨車多、雞鴨更多的活禽批發市場,在政府發出禁令開始第一天,所有檔主都遵照政府指示,全面停售活禽,有檔主之前一晚已經清走場內的活雞,早上就進行大清洗。

不過仍有檔主的雞隻未及清理,在管理員要求下,即時將雞隻運走,而工作人員就繼續在場內噴灑消毒劑。

江村批發市場的工作人員稱,他們會分成三隊,在政府指定的限期內每天噴藥,第二天還會灑消毒粉。

廣州市政府是在本月10日發出通告,指H7N9病毒有擴散跡象,決定由16日起至本月底,全面停售活禽13日。

廣東省衛計委的報告指,1月全省出現21宗H7N9病例,其中廣州有5宗、深圳2宗、佛山也有5宗,累計有42人病發,1人死亡。

廣東人喜愛吃新鮮食品,尤其新鮮雞,現在沒有新鮮雞吃,很多民眾都不太習慣。

