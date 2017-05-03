中國新規定非官媒不可編採新聞 下月生效（視頻）

中國國家網信辦公布新規定，由下個月一日開始，規定只有屬政府的新聞機構，才可以發布新聞信息，而私人或商業新聞媒體不可以做新聞編採，換言之，日後可能只可以看到黨媒發布的新聞。

互聯網時代，大多數人都透過社交平台，或手機新聞應用程式看新聞。他們所指的報道，不少均來自一些非官方媒體的新聞平台報道，方式比較生動，評論亦更多元化，但這些平台可能稍後時間，就不能再發布自己編採的新聞。

國家網信辦公布《互聯網新聞信息服務管理規定》，下月一日開始，規家只有政府擁有的新聞機構，才可發布新聞信息，而私人或商業新聞媒體轉載這些新聞時，不能篡改標題原意和資訊內容，換言之，連重新編寫一次也不能。

金仲兵是一個商業和法律相關的新聞軟件編採人員，為讀者解讀國家政策，他的軟件目前有約一萬位讀者，他認為私人媒體具有存在價值。金仲兵指面對當局規定，將來可能要犧牲編採自由，與國家新聞機構合作。

新規定訂明新聞平台要按照《網絡安全法》，要求讀者用戶實名登記，才能看平台上的新聞，有外界認為做法是方便當局就一些讀者留言而追究責任。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。