中國新規定非官媒不可編採新聞 下月生效（視頻）

互聯網時代,大多數人都透過社交平台,或手機新聞應用程式看新聞。他們所指的報道,不少均來自一些非官方媒體的新聞平台報道,方式比較生動,評論亦更多元化,但這些平台可能稍後時間,就不能再發布自己編採的新聞。

國家網信辦公布《互聯網新聞信息服務管理規定》,下月一日開始,規家只有政府擁有的新聞機構,才可發布新聞信息,而私人或商業新聞媒體轉載這些新聞時,不能篡改標題原意和資訊內容,換言之,連重新編寫一次也不能。

金仲兵是一個商業和法律相關的新聞軟件編採人員,為讀者解讀國家政策,他的軟件目前有約一萬位讀者,他認為私人媒體具有存在價值。金仲兵指面對當局規定,將來可能要犧牲編採自由,與國家新聞機構合作。

新規定訂明新聞平台要按照《網絡安全法》,要求讀者用戶實名登記,才能看平台上的新聞,有外界認為做法是方便當局就一些讀者留言而追究責任。

