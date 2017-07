傳中國當局要求三大電訊商截斷”翻牆”軟件VPN

By

【i-CABLE】

最近有報道指,中國當局要求國內三大電訊商在明年2月起,截斷所有個人用戶的「翻牆」軟件VPN 。消息暫時未得到官方證實,記者多次追問有關部門,但都得不到明確的回應。

想在中國上外國社交網站,就先要連接VPN,即虛擬私人網絡,「翻牆」突破當局的網絡封鎖。

但近日有報道指,當局要求三大電訊運營商禁止個人用戶使用 =VPN,並要在明年2月前完全截斷。工信部發言人在國新辦記者會上,三次被問到這個問題,他回應時大派「定心丸」,但引用的是半年前推出的行政指令。

但這份《通知》針對的,主要是經營跨境電訊業務的企業。那平民百姓用VPN登入境外網站,又會否被罰?

重慶市就在3月發布條例,處罰擅自翻牆到境外網站的人,最高罰款1.5萬元,甚至可能被追究刑事責任。

至於通訊工具WhatsApp ,上星期一度出現異常情況,中國用戶必須先翻牆才可以收發圖片及語音訊息。對於這個問題,工信部並沒有作任何回應。

