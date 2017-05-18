中國成功開採潔淨能源可燃冰 燃燒後不留殘渣（視頻）

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可燃冰貌似冰，並非真冰，是由天然氣和水在低溫、高壓之下形成的結晶，是深海沉積物，燃燒後不會有殘渣，被稱為未來的潔淨能源。

經過8日持續穩定的開採，中國國土資源部地質調查局宣布，在南海神狐海域的「可燃冰」開採試驗成功，目前累計產生超過12萬立方米，甲烷含量達百分之99.5的天然氣。

這次的開採位置，是在神狐海域水深1,266米的海底，再鑽探入海床200米以下。中央電視台的報道強調，「可燃冰」開採難度很大，日本、加拿大等多個國家嘗試開採都不成功，而中國就成為全球第一個成功的國家。

「可燃冰」分佈於深海沉積物，或陸地永久凍土之中，是天然氣與水在低溫、高壓下形成的結晶物質，形狀像冰塊卻能直接燃燒，產生的能量比煤、石油、天然氣等高數十倍，但污染較少，被公認為「未來的清潔能源」。今次試採，中國用了新的減壓技術，令泥沙不會堵塞鑽井的通道。

根據去年的勘查數據，中國可燃冰遠景資源量，相當於1,000億噸以上的原油。地質調查局指，會再在其他礦區試採，又相信2030年前可以進行商業開採。

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