中國成功開採潔淨能源可燃冰 燃燒後不留殘渣（視頻）

可燃冰貌似冰,並非真冰,是由天然氣和水在低溫、高壓之下形成的結晶,是深海沉積物,燃燒後不會有殘渣,被稱為未來的潔淨能源。

經過8日持續穩定的開採,中國國土資源部地質調查局宣布,在南海神狐海域的「可燃冰」開採試驗成功,目前累計產生超過12萬立方米,甲烷含量達百分之99.5的天然氣。

這次的開採位置,是在神狐海域水深1,266米的海底,再鑽探入海床200米以下。中央電視台的報道強調,「可燃冰」開採難度很大,日本、加拿大等多個國家嘗試開採都不成功,而中國就成為全球第一個成功的國家。

「可燃冰」分佈於深海沉積物,或陸地永久凍土之中,是天然氣與水在低溫、高壓下形成的結晶物質,形狀像冰塊卻能直接燃燒,產生的能量比煤、石油、天然氣等高數十倍,但污染較少,被公認為「未來的清潔能源」。今次試採,中國用了新的減壓技術,令泥沙不會堵塞鑽井的通道。

根據去年的勘查數據,中國可燃冰遠景資源量,相當於1,000億噸以上的原油。地質調查局指,會再在其他礦區試採,又相信2030年前可以進行商業開採。

