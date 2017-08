中國外交部公開文件 證明印軍非法入侵（視頻）

外交部發表文件,表述印度軍隊越界進入中國領土事實和中國的立場,文件指在6月16日,中方在和印度錫金邦相鄰的西藏洞朗地區進行道路施工。兩日後,印度邊防部隊270多人攜帶武器連同兩部推土機,越過邊界線100多米,進入中國境內阻撓修路,引發局勢緊張,而印度軍隊越界人數最多時,達到400多人,進入中國境內達180多米。

截至上月底,仍有40多印度軍人和一部推土機在中國領土上非法滯留,文件附有印軍越界地點示意圖和兩張現場照片,顯示印軍越界人員和車輛所在位置。

外交部指事發的中印邊界錫金段,早在1890年,由當時的清朝政府和英國簽署的《中英會議藏印條約》劃定,中華人民共和國成立和印度獨立後,兩國政府都確認,繼續按1890年條約定出的邊界線實施管轄,對具體走向沒有異議,外交部指今次事件和過去雙方在未定界地區發生的摩擦有本質區別,印軍侵犯了中國主權和領土完整,性質非常嚴重。

外交部指中國在自己境內進行道路工程,已經提前通報印度,反而是印度方面,企圖不斷改變邊界現狀,包括長期在邊界修建大量基礎設施,甚至軍事設施,又在近年阻撓中國邊防部隊,沿著邊界線正常巡邏執勤和企圖越界修建軍事設施,對中國構成嚴重的安全威脅。

外交部發言人耿爽指,中方的做法高度克制,但印方不僅沒有採取任何實際行動糾正錯誤,反而通過炮製各種站不住腳的理由,為印軍非法越界行為編造藉口。

外交部強調,中國將採取一切必要措施維護自己權益,由於事件發生在已定邊界線的中國一側,印軍應立即無條件撤回,並徹底調查此次非法越界行為,儘快妥善解決此次事件。

