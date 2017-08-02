中國外交部公開文件 證明印軍非法入侵（視頻）

中印邊境對峙持續近兩個月，除了一些零聲的推撞，暫時都只係維持在口水戰的階段，中國外交部第一次以正式文件回應事件，表明是印軍非法入侵，而最新就是指，目前印方仍有40多人在中國領土上。

外交部發表文件，表述印度軍隊越界進入中國領土事實和中國的立場，文件指在6月16日，中方在和印度錫金邦相鄰的西藏洞朗地區進行道路施工。兩日後，印度邊防部隊270多人攜帶武器連同兩部推土機，越過邊界線100多米，進入中國境內阻撓修路，引發局勢緊張，而印度軍隊越界人數最多時，達到400多人，進入中國境內達180多米。

截至上月底，仍有40多印度軍人和一部推土機在中國領土上非法滯留，文件附有印軍越界地點示意圖和兩張現場照片，顯示印軍越界人員和車輛所在位置。

外交部指事發的中印邊界錫金段，早在1890年，由當時的清朝政府和英國簽署的《中英會議藏印條約》劃定，中華人民共和國成立和印度獨立後，兩國政府都確認，繼續按1890年條約定出的邊界線實施管轄，對具體走向沒有異議，外交部指今次事件和過去雙方在未定界地區發生的摩擦有本質區別，印軍侵犯了中國主權和領土完整，性質非常嚴重。

外交部指中國在自己境內進行道路工程，已經提前通報印度，反而是印度方面，企圖不斷改變邊界現狀，包括長期在邊界修建大量基礎設施，甚至軍事設施，又在近年阻撓中國邊防部隊，沿著邊界線正常巡邏執勤和企圖越界修建軍事設施，對中國構成嚴重的安全威脅。

外交部發言人耿爽指，中方的做法高度克制，但印方不僅沒有採取任何實際行動糾正錯誤，反而通過炮製各種站不住腳的理由，為印軍非法越界行為編造藉口。

外交部強調，中國將採取一切必要措施維護自己權益，由於事件發生在已定邊界線的中國一側，印軍應立即無條件撤回，並徹底調查此次非法越界行為，儘快妥善解決此次事件。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。