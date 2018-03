習近平稱完全贊同憲法修正案草案 兩會定週日表決

【i-CABLE】

今屆兩會的重頭戲、憲法修正案草案,將會在本星期日交由人大表決,按照兩會日程,星期三就是人大和政協分組審議和討論修憲草案,習近平在出席廣東團討論時,指他自己完全贊成草案內容。

有國家領導人參與,廣東團當然就沒有開放給其他記者,而其他代表團與前一日比較,開放程度亦都低了很多,前一日討論工作報告,就有十多個代表團開放。但來到審議修憲草案這一日,人大和政協合共就只有兩個代表團開放給記者旁聽,還要是兩個遍遠的省份,包括甘肅和青海,對於修憲草案,代表都一致讚好。

總書記習近平出席廣東團會議時表示,他本人完全贊同修憲草案,強調今次修憲是黨中央的重大戰略決策,也是推進全面依法治國和國家治理體系現代化的重大舉措,他認為,在修憲草案形成過程中,充份發揚了民主、體現了黨和人民的共同意志。

星期三全國人大及政協的日程是分組審議及討論修憲草案,全日只有甘肅和青海,這兩個偏遠省份的代表團開放,而政協更加全日沒有任何小組開放。

與前後日子的採訪安排相比較,星期二審議及討論政府工作報告,有12名人大團組開放,而星期四審議審計及財政預算案,亦都有十六個團組給傳媒旁聽及提問。但在星期三,人民大會堂內到處都有封鎖線,在對傳媒開放的青海團和甘肅團,發言的代表都對修憲草案一致讚好。

就連一向緊扣主題的官媒,在提問環節向省委書記王國生發問時,都沒有問及有關修憲的問題。

憲法修正案草案會在周日下午由全體人大代表表決,過了這一天到表決之前,再沒有審議草案的團組會議。

