中國人民銀行釋放7千億人民幣資金支持債轉股項目

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中國人民銀行宣布，調低人民幣存款準備金率0.5個百份點，估計合共釋放資金約7,000億元人民幣，以支持債轉股項目，並解決小微企業融資困難，人行指這次是定向和精準調控，將會繼續實施穩健中性貨幣政策．

人行相關負責人稱，降準半個百份點的措施下月5日起生效，包括5家國有大型商業銀行、12家股份制商業銀行，估計部份可釋放約5,000億元人民幣資金，以支持債轉股項目的市場化及法治化。

人行指今年以來債轉股簽約金額和資金到位進展較緩慢，國有大型和股份制商業銀行是主力，降準可讓他們釋放一定數量、成本適當的長期資金，形成正向激勵，提高實施債轉股的能力，加快項目落實。

人行同時指這些項目應實現真正股權投入，而非債轉債、名股實債，並鼓勵相關銀行等按不低於一比一，拉動社會資金參與，亦要嚴格遵循市場定價，項目亦應有利改善負債結構、恢復發展，不應是殭屍企業。

郵政儲蓄、城市商業、非縣域農村商業銀行及外資銀行亦以相同幅度降準，估計可另外釋放資金約2,000億元，以支持相關銀行開拓小微企市場，發放小微企貸款、緩解融資困難，相信此次降準有利穩步推進去槓桿。

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