中國人民銀行釋放7千億人民幣資金支持債轉股項目

By

【i-CABLE】

中國人民銀行宣布,調低人民幣存款準備金率0.5個百份點,估計合共釋放資金約7,000億元人民幣,以支持債轉股項目,並解決小微企業融資困難,人行指這次是定向和精準調控,將會繼續實施穩健中性貨幣政策.

人行相關負責人稱,降準半個百份點的措施下月5日起生效,包括5家國有大型商業銀行、12家股份制商業銀行,估計部份可釋放約5,000億元人民幣資金,以支持債轉股項目的市場化及法治化。

人行指今年以來債轉股簽約金額和資金到位進展較緩慢,國有大型和股份制商業銀行是主力,降準可讓他們釋放一定數量、成本適當的長期資金,形成正向激勵,提高實施債轉股的能力,加快項目落實。

人行同時指這些項目應實現真正股權投入,而非債轉債、名股實債,並鼓勵相關銀行等按不低於一比一,拉動社會資金參與,亦要嚴格遵循市場定價,項目亦應有利改善負債結構、恢復發展,不應是殭屍企業。

郵政儲蓄、城市商業、非縣域農村商業銀行及外資銀行亦以相同幅度降準,估計可另外釋放資金約2,000億元,以支持相關銀行開拓小微企市場,發放小微企貸款、緩解融資困難,相信此次降準有利穩步推進去槓桿。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。