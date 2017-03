By

【i-CABLE】

清華大學外面掛滿紅噹噹的橫額,上面寫著的,句句都是肉麻說話,因為3月7日是中國一年一度女生節,看看男同學如何把握這個節日發動功勢。

為博紅顏一笑,又豈止唱歌跳舞那麼簡單。一到3月,男生會在校園掛滿了一條條橫額,要吸引到女神注意,可能要再多點創意,還要配合所讀的科目。

研究汽車的,說一生都給了汽車,但今日只會留給你。讀信息技術的,就免費幫女生修電話。不過光說沒用,行動最實際。女生又覺得有沒有女皇式的享受呢?

放學後,男生會接女同學去看戲吃飯,今晚記者也有約。週二是女生節,沒理由記者坐女生後座的。雖然記者不太懂開電車,不過怎樣都要試試。這個節日有20多年歷史,男女同學都覺得這一天是溫馨多過浪漫。

