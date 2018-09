中國以違反網路規範為由封鎖澳洲廣播公司中文版網站

By

中國官方以違反中國內地的網路規範為由,上個月開始封鎖澳洲廣播公司的中文版網站,澳洲總理莫里森指審查是中國內部事務,中方有權這樣做。

澳洲廣播公司駐中國記者兩星期前開始,未能在內地瀏覽公司的中文版網頁及手機應用程式,多次向中國中央網信辦查詢,日前獲口頭聲明回覆指網站違反中國法律。

聲明指中國網絡全面開放,但部份海外網站違反中國法規,散播含色情、賭博及暴力恐怖主義的,有害信息及謠言,危害國家安全,當局必須捍衛網絡世界的主權。

當局拒絕透露澳洲廣播公司違反了內地甚麼法規,不知道因為刊登那些內容導致被禁。

澳洲廣播公司表示,其內地中文網站是在澳洲政府以國家安全為由,禁止華為和中興通訊參與當地 5G 寬帶設備供應後一日便開始被封鎖。

不過相信兩件事無關,因為在內地仍能瀏覽其他澳洲傳媒的網站,澳洲新任總理莫里森指,中國是主權國家,審查中國是內部事務,澳洲無權干預。

除了澳洲廣播公司,多間外國新聞機構包括揭露前總理溫家寶的家人累積價值數十億美元財富的《紐約時報》及彭博的網站等在內地亦遭封鎖。

