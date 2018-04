中方指主教任命是中國主權問題 無關宗教自由

By

近期中國官方處理宗教問題的態度備受外界關注,商人對政治風向就最敏感。網購平台京東就已經找不到聖經,至於淘寶網就只剩下聖經故事,甚至是聖經書套等的產品,但就沒原裝聖經,嚴格執行聖經要由內地教會統一發行的規定。

新的國家機構改組,已經將國家宗教局併入中央統戰部,由黨去管宗教。相關官員在回應中梵主教任命談判和宗教中國化的問題時,都強調中國的宗教團體,要不受外國勢力支配和要引導宗教界擁護共產黨。

事隔21年,國務院新聞辦發表第二份宗教自由和政策的白皮書,在記者會上,記者多次追問中梵就主教任命的談判進度,包括中國要主導主教任命,原宗教局副局長陳宗榮指這是中國主權的事和宗教自由無關。

與1995年發表的宗教白皮書相比,今次新增了宗教中國化的政策方針,陳宗榮稱,目的是要引導宗教界擁護共產黨,不是要改變教義。

國家機構改組,原屬國務院系統的宗教局被併入中共統戰部,陳宗榮指,由黨落實宗教政策,同樣可以保障宗教自由。

有記者問到福建閩東教區主教郭希錦,突然在復活節前被警方帶走的事件,陳宗榮指他有留意事件,但指郭希錦是被廈門教區主教邀請去參加當地教會活動,並已回到閩東的家。

