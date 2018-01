中國全面推行二孩政策 出生人口不升反跌（視頻）

By

中國內地人口政策近年經歷重大轉變,由獨生子女政策到現時所有內地夫婦都可以生兩名小朋友,國家衛計委2015年全面開放二孩的時候,估計近數年出生的嬰兒會增加,最高達到一年2,000萬個嬰兒。

不過國家統計局最新公佈的數據顯示,衛計委似乎期望過高。2016年,內地有1,786萬個嬰兒出生,不過到2017年,出生率與出生嬰兒人數雙雙不升反跌,減少63萬人。

內地於2016年1月,正式推行全面二孩政策,兩年過去,究竟有多少人想生二胎?

國家統計局週四公佈的資料顯示,去年內地出生人口有1,723萬人,出生率為千分之12.43,而在2016年,出生人口是1,786萬人,比2015年增加了131萬人,出生率為千分之12.95,即去年無論出生人口還是出生率,均比2016年下降。

國家衛計委在2015年曾估計,實施全面二孩政策後數年,出生人口總量會有一定程度的增長,最高年份的出生人口預計超過2,000萬人,但結果政策推行兩年來,出生人口都不足1,800萬人,顯示衛計委的預測完全失準。

有學者指出,國家衛計委早前的預測過於樂觀。鄭梓偵又認為,當局短期內有機會全面開放生育政策,但為免再出現預測失準的情況,預期只會低調推行,不會大力公開鼓勵。

