中國全面推行二孩政策 出生人口不升反跌（視頻）

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中國內地人口政策近年經歷重大轉變，由獨生子女政策到現時所有內地夫婦都可以生兩名小朋友，國家衛計委2015年全面開放二孩的時候，估計近數年出生的嬰兒會增加，最高達到一年2,000萬個嬰兒。

不過國家統計局最新公佈的數據顯示，衛計委似乎期望過高。2016年，內地有1,786萬個嬰兒出生，不過到2017年，出生率與出生嬰兒人數雙雙不升反跌，減少63萬人。

內地於2016年1月，正式推行全面二孩政策，兩年過去，究竟有多少人想生二胎？

國家統計局週四公佈的資料顯示，去年內地出生人口有1,723萬人，出生率為千分之12.43，而在2016年，出生人口是1,786萬人，比2015年增加了131萬人，出生率為千分之12.95，即去年無論出生人口還是出生率，均比2016年下降。

國家衛計委在2015年曾估計，實施全面二孩政策後數年，出生人口總量會有一定程度的增長，最高年份的出生人口預計超過2,000萬人，但結果政策推行兩年來，出生人口都不足1,800萬人，顯示衛計委的預測完全失準。

有學者指出，國家衛計委早前的預測過於樂觀。鄭梓偵又認為，當局短期內有機會全面開放生育政策，但為免再出現預測失準的情況，預期只會低調推行，不會大力公開鼓勵。

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